Meisje dat onder vlot terechtkwam in Almere ontwaakt uit coma

Eén van de twee meisjes die zaterdagavond in Almere onder een vlot terechtkwamen en in coma raakten, is ontwaakt. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan Hart van Nederland, na berichtgeving van Omroep Flevoland. Het tweede meisje ligt nog steeds in coma in het ziekenhuis.

Zes kinderen speelden zaterdagavond op een vlot in een sloot aan het Cascadepad in Almere. Volgens de politie sloeg het vlot om en kwamen twee kinderen onder het vlot terecht. “Door snel en goed ingrijpen van omstanders, konden ze snel uit het water worden gehaald”, liet een woordvoerder eerder weten. Ze werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Lees ook: Twee kinderen uit sloot Almere gered, slachtoffers naar ziekenhuis

Hulpdiensten rukten massaal uit. Meerdere ambulances, politiewagens en brandweervoertuigen waren snel ter plaatse. Op beelden via social media waren duikers te zien die bij de hulpactie assisteerden.

Vergelijkbaar vlot buiten gebruik

Omroep Flevoland schrijft dat locoburgemeester Maaike Veeningen zondag de plek van het ongeval bezocht. Tijdens dat bezoek vertelde ze dat één van de slachtoffertjes inmiddels is ontwaakt uit haar coma. Het andere meisje ligt nog steeds in coma. De locoburgemeester stelde dat er in Almere nog een vergelijkbaar vlot is, dat direct tijdelijk buiten gebruik is gesteld.

Beeld: ETV Produkties