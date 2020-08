Politie maakt zich zorgen om vermiste Haley (11) uit Vaals

De politie is op zoek naar de elfjarige Haley Haluska uit het Limburgse Vaals. Het meisje vertrok zondagavond rond 21.40 uur uit haar ouderlijk huis en is sindsdien spoorloos.

Haley is 1,60 meter en heeft halflang donker haar, mogelijk in een knotje. Ze droeg een zwarte lange broek en een zwart vest met daarop een tijger. Ook had ze zwarte sneakers van Nike aan.

De politie roept mensen die de tiener mogelijk gezien hebben op om naar 112 te bellen.