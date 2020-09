Automobilisten op de A4 bij Rijswijk moeten donderdag vreemd hebben opgekeken. Over de vluchtstrook van de snelweg fietste een meisje die ondertussen druk aan het telefoneren was.

Op dashcambeelden van calimiteitensite Regio15 is te zien hoe het meisje met één hand aan het stuur over de vluchtstrook van de rijbaan richting Leiden fietst. De politie spotte de fietsster ook en begeleidde haar van de snelweg. Ter hoogte van de afrit Plaspoelpolder is het meisje staande gehouden.

Proces-verbaal

De tiener kreeg een proces-verbaal voor fietsen over de snelweg en mocht daarna, via een andere route, haar weg vervolgen. Waarom het meisje over de snelweg reed, is niet bekend.

In het verleden kwamen vaker fietsers op de snelweg terecht. In de meeste gevallen waren zij verdwaald of de weg opgestuurd door een navigatie-app.

Beeld: Regio 15