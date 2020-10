Politie dringend op zoek naar vermist meisje (16) en haar baby

De politie is sinds dinsdag dringend op zoek naar de 16-jarige Genitha Scott en haar baby. Het tweetal is voor het laatst gezien in de omgeving van de Bullewijk in Amsterdam-Zuidoost.

Een Burgernet-melding die dinsdag voor het meisje en haar kind werd uitgestuurd, leverde niets op. Genitha heeft bruin/oranje haar in een knot en droeg op de dag van haar vermissing zwarte kleding. Onder haar jas droeg de tiener haar baby in een buidel.

Informatie

Mensen die meer informatie hebben over de vermissing, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0800-6070.