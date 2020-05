Duitser (41) opgepakt na aanranden minderjarig meisje bij recreatieplas Winterswijk

Een 41-jarige Duitser is donderdagavond opgepakt nadat hij een minderjarig meisje had aangerand bij recreatieplas ‘t Hilgelo in het Gelderse Winterswijk.

Toen de politie ter plaatse kwam om de man in te rekenen, sloeg hij rennend op de vlucht. Dankzij aanwijzingen van omstanders wisten agenten de aanrander na een korte achtervolging in de kraag te vatten.

De Duitser verzette zich zo hevig tijdens zijn arrestatie dat agenten genoodzaakt waren om pepperspray en fysiek geweld tegen hem te gebruiken. “We zijn er, op wat kapotte kleren en schrammen na, heelhuids vanaf gekomen”, schrijft de politie op Facebook. Het slachtoffer van de aanranding is opgevangen. De politie doet onderzoek naar de zaak.

Te druk

‘t Hilgelo werd rond 16.00 uur door de politie gesloten, omdat het er te druk was. Via social media werden mensen opgeroepen om niet meer naar de recreatieplas te komen.

Oproep: Kom niet meer naar 't #Hilgelo in #Winterswijk! De recreatieplas wordt afgesloten i.v.m. de drukte. Het waarborgen van de #maatregelen #COVID19 blijkt niet mogelijk. pic.twitter.com/hTu5GWmZ6L — Politie Winterswijk (@POL_Winterswijk) May 21, 2020

Beeld: Politie