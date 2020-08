Megen geteisterd door stankoverlast: 'Geen idee waar het vandaan komt'

In een deel van het Brabantse Megen hangt al een tijdje een vieze lucht. Bewoners en de gemeente weten vooralsnog niet waar het vandaan komt. Ramen en deuren houden inwoners van de gemeente dicht, want de geur is erg smerig.

“Het speelt al langer. Ik zie mensen soms kokhalzend over straat gaan. We hebben geen idee waar het vandaan komt”, aldus gemeenteraadslid Jessica Keijzer-Rab van de lokale partij VDG. Keijzer-Rab woont zelf in Megen en laat weten dat er onlangs een Whatsappgroep is gestart waarin bewoners hun klachten kunnen delen. Via deze weg zouden er al zeker dertig klachten zijn binnengekomen over de penetrante geur.

Inmiddels heeft Keijzer-Rab met collega Bas van der Voorst van de SP vragen ingediend over de geur bij de gemeente Oss. “De lucht doet denken aan urine of een kattenbakgeur”, zegt Keijzer-Rab. Er zijn vermoedens dat de geur uit het nabijgelegen water komt of van de riolering. Ook lijkt de geur niet alleen voor te komen in Megen: “Zelfs in Oss wordt de geur geroken, en dat is niet om de hoek,” vertelt het gemeenteraadslid.

Onderzoek

Ook de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) is ingeschakeld om onderzoek te doen naar de geur. ODBN liet eerder aan Brabants Dagblad weten dat er nog niets duidelijk is over de geur. “In de omgeving worden extra milieucontroles uitgevoerd, bijvoorbeeld bij boerenbedrijven. Maar we kunnen op dit moment echt nog niet zeggen wat de oorzaak is. Het is ook goed mogelijk dat het om een combinatie van meerdere oorzaken gaat.”