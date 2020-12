Markplaats is enorm in trek sinds de coronacrisis in Nederland is uitgebroken. Vanaf de eerste lockdown tot het eind van 2020 ziet de handelssite een stijging van 9 miljoen meer nieuw geplaatste advertenties in vergelijking met 2019.

Het sleutelwoord in de zoekopdrachten? ‘Gratis’. Er werd ruim 2,5 keer vaker gezocht naar gratis spullen ten opzichte van vorig jaar. Ook het soort zoekopdrachten is dit jaar anders: er werd veel meer gezocht naar zaken als kantoorinrichting, spullen voor buitenactiviteiten en meubels, merkt de handelssite.

In de ‘coronazomer’ werd er vooral veel gezocht naar buiten- en kampeerproducten, met uitschieters in de categorieën boten, zwembaden en trampolines.

Puzzels

Ook mag men in deze tijd graag een puzzeltje leggen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar zijn de zoekopdrachten naar puzzels in september en oktober bijna verdrievoudigd. Met name de grappige en zeer gedetailleerde puzzels van Jan van Haasteren zijn in trek: die staan op plaats vijf in de lijst van snelst stijgende zoekwoorden van 2020.

Top-10 meest gezochte woorden van 2020:

Gratis Camper (Elektrische) fiets (Hoek)bank (Kleding)kast Scooter Caravan Bureau Eettafel Auto

Top-10 snelst stijgende zoekwoorden 2020 t.o.v. 2019