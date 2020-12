Stiefvader over omgekomen surfer Max en Dhani gaat in hongerstaking: dit zijn de indrukwekkendste verhalen van 2020

Het jaar 2020 stond vol van mooie, maar vaak ook heftige verhalen. De uitbraak van het coronavirus domineerde het nieuws maar door alle viruswaanzin heen gebeurde er ook veel ander leed. Opdat deze verhalen niet vergeten mogen worden, zet Hart van Nederland de tien indrukwekkendste persoonlijke verhalen voor je op een rijtje.

Groningse hongerstaker Dhani Hoekstra eet al vier weken niet

De Groninger Dhani Hoekstra ging begin dit jaar in hongerstaking in een caravan voor zijn huis. De inwoner van Ten Post vroeg hiermee aandacht voor gedupeerden van de aardbevingsschade in Groningen. Zijn gezin zit zelf ook diep in de financiële problemen door de aardbevingen. Dhani probeert zijn huis te verkopen, maar geïnteresseerden haken keer op keer af als ze de schaderapporten onder ogen krijgen.

Lees hier het volledige verhaal van Dhani

Buurvrouw drama Etten-Leur: ‘Normaal hoorden we de kinderen, maar opeens was het stil’

Twee jonge kinderen, een moeder en een oma werden zaterdag 28 maart dood aangetroffen in een woning aan de Dasseburcht in Etten-Leur. De vader, de 33-jarige Onur K., zit nog altijd vast in afwachting van zijn zaak. Zodra het rapport van het Pieter Baan Centrum binnen is, kan er worden gestart met de inhoudelijke behandeling.

Hart van Nederland sprak met de buurvrouw van het gezin. Lees hier het hele interview met haar.

Tobias ziet droomhuis in vlammen opgaan: ‘We zouden gisteren de sleutel krijgen’

Na een half jaar zoeken had Tobias de Groot eindelijk zijn droomhuis gevonden aan de Laan van Klarenbeek in Arnhem. 17 april zou hij, samen met zijn gezin, na maanden voorbereiding de sleutel krijgen. Maar tot zijn grote schrik kreeg hij woensdag een foto doorgestuurd van zijn nieuwe huis, volledig in vlammen.

“Het is onwerkelijk, bizar”, vertelde Tobias destijds aan Hart van Nederland. “Vervelend is heel zacht uitgedrukt. We zouden vrijdagochtend met de notaris naar het nieuwe huis gaan kijken, om te kijken of het er nog zou staan. Nou, dat ging natuurlijk niet door.”

Lees hier het volledige verhaal van Tobias

‘Stiefzoon’ van Elly Leeflang: ‘Ik bezocht haar elke paar dagen, ineens was ze weg’

In april kwam het opmerkelijke verhaal van Elly Leeflang naar buiten. De vrouw zou vermoedelijk al jarenlang dood in haar woning aan de Gratamastraat in Rotterdam liggen. Hart van Nederland sprak met Marcel Kuyt die als een zoon voor Elly was.

Lees hier het opmerkelijk verhaal over de verdwijning van Elly Leeflang en de rol die haar nieuwe ‘vriend’ hierin speelde.

Zoon ziet hoe auto ouderlijk huis doorboort tijdens politieachtervolging: ‘Nee! Mama! Mama!’

“Nee! Mama! Mama!” Een ijzingwekkende schreeuw van een jongen, vlak nadat een auto zich met hoge snelheid in de gevel van zijn ouderlijk huis in Bergentheim boort. De 56-jarige vader en 53-jarige moeder van de jongen zijn op dat moment in de woonkamer en raken allebei gewond.

“Eén iemand lag onder het puin onder die auto en een ander zat met zijn nek tussen de kachelpijp en de muur,” vertelt buurvrouw Amber Keizer.

Lees hier het hele verhaal.

Stiefvader over omgekomen surfer Max (22): ‘Een allemansvriend, de wereld lag aan zijn voeten’

“Ey, ik ga even golfsurfen bij Scheveningen. Kijken of dat chill is.” Stiefvader Diederik Festen krijgt een brok in zijn keel als hij het laatste bericht voorleest dat de 22-jarige Delftse student Max hem maandag stuurde. Het surfuitje liep voor Max fataal af. Hij werd, net als vier anderen, overrompeld door de hevige weersomstandigheden.

Heel Scheveningen rouwt om de jongens. Er worden bloemen neergelegd en als eerbetoon krijgen alle vijf de jongens een ‘haring’ bij de surfschool. ”Max zou dat echt prachtig gevonden hebben. Dat symbool verdwijnt ook niet meer. Dat is echt heel mooi. Hij hoorde er echt bij. Dat deed hij al, maar nu echt. Dat is de enige troost.”

Lees hier het emotionele interview met Diederik Festen over zijn Max.

David vermoordt ex-vriendin Dimi twee weken na breuk: ‘De dood stond haar al in de ogen’

Begin juni horen bewoners van het hofje aan de Marketentsterlaan in De Meern ineens drie schoten. De schoten blijken afkomstig van het pistool waarmee David zijn 30-jarige ex-vriendin Dimi die nacht doodschoot.

Volgens buurtbewoners is Dimi sinds de breuk met David angstig en alert. “De dood stond haar al in de ogen”, stelt een buurvrouw.

Lees hier het hele artikel over de moord op Dimi.

Anthony’s vader stak zichzelf in brand in Oss: ‘Hij was het zat en heeft dat laten merken’

Hij kondigde het ver van te voren aan en familieleden hebben hem regelmatig weten tegen te houden. Maar 27 juli voegde Anthony’s vader, Arie, daad bij het woord: hij stak zichzelf in brand voor het gemeentehuis in Oss. “Hij was het helemaal zat en dat heeft hij laten merken ook. Het had voorkomen kunnen worden.”

Waarom Anthony denkt dat het voorkomen had kunnen worden, lees je hier.

Zwemmers vinden ‘na 20 minuten zoeken’ vrouw op bodem zwemplas

Zwemmers hebben zaterdag 8 augustus in het water van de Geffense Plas in Oss een vrouw gered. De vrouw zou al minutenlang onder water zijn geweest toen ze door een zwemmer op vijf meter diepte werd gevonden.

Lees hier het hele verhaal.

Vrienden zagen hoe Bas (24) werd doodgeschoten: ‘Dit krijg je niet van je netvlies’

De 24-jarige Bas van Wijk werd zaterdag 8 augustus in koele bloede doodgeschoten bij recreatieplas de Nieuwe Meer in Amsterdam. Een paar dagen later bekende de 20-jarige Samir el Y. op Bas geschoten te hebben.

Lees hier meer over de laatste minuten van Bas.