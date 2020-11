Meerdere voertuigen afgebrand in Den Haag, brandstichting niet uitgesloten

Op meerdere plekken in Den Haag zijn in de nacht van zaterdag op zondag auto’s door brand verwoest. Ook is een scooter volledig afgebrand. Volgens een correspondent is brandstichting niet uitgesloten.

Even voor middernacht stond op de Weteringkade de voorkant van een geparkeerde auto in lichterlaaie. De brandweer wist de brand snel te blussen, maar het voertuig is zwaar beschadigd. Mogelijk is er sprake van brandstichting.

Rond datzelfde tijdstip stond er op de hoek van de Scheveningseweg en de Adriaan Goekooplaan een scooter in brand. Het voertuig is volledig verwoest. Ook de boom waartegen het voertuig geparkeerd stond, raakte ernstig beschadigd.

Raak op de Orionstraat

Dieper in de nacht was het raak op de Orionstraat. Een geparkeerde auto is helemaal uitgebrand. De brand is overgeslagen naar een andere auto, ook deze raakte zwaar beschadigd.

In een seniorencomplex aan de Mozartlaan stond een afvalcontainer in brand. Door de hevige rookontwikkeling verspreidde de rook zich door het trappenhuis.

Beeld: District 8 en Regio 15