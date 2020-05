Meerdere explosies bij brand in autobedrijf Nijmegen

In een autobedrijf in Nijmegen woedde woensdagmiddag een grote brand. Er zijn meerdere explosies gehoord.

Drie medewerkers die op het moment van het uitbreken van de brand in het pand waren zijn veilig naar buiten gekomen, meldt een woordvoerder van veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Een vierde persoon is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten rukten massaal en de omgeving werd afgezet. De brand werd vervolgens opgeschaald naar “zeer groot, vooral omdat we voldoende capaciteit willen hebben”, aldus de woordvoerder.

Het sein brand meester werd rond 15:45 gegeven. Voor de omgeving is er geen rookoverlast, meldt de veiligheidsregio, maar de omgeving is nog wel beperkt bereikbaar. De brandweer blijft daar actief voor nablussen en controle.

Beeld: SPS Media

De brand aan de lagelandseweg @gem_Nijmegen is meester. Er is voor de omgeving geen rookoverlast. De bereikbaarheid van bedrijven in de omgeving is beperkt. De brandweer zorgt dat de medewerkers van omliggende bedrijven na het bedrijventerrein met eigen auto kunnen verlaten.

— Veiligheidsregio GZ (@CrisisGLZ) May 13, 2020