Ongekend aantal Nederlanders spendeert kerstvakantie in vakantieparken: 'Nog nooit voorgekomen'

De kerstvakantie is officieel begonnen. En hoewel er niet heel veel meer te doen is, zijn de vakantieparken gewoon open. Rutte noemde maandag speciaal in zijn toespraak dat we daar nog prima heen kunnen. Het zorgt voor veel boekingen en een unicum: het park is gevuld met louter Nederlanders en dat hebben ze nooit eerder gezien.

Op vakantiepark de Eemhof checkten vrijdagmiddag zo’n 2500 gasten in. Dat ging anders dan normaal: ze stonden in een lange rij voor de poort om een sleutel te krijgen. “Mensen willen een andere omgeving dan de thuismuren die inmiddels ook de kantoormuren zijn geworden”, zo zegt persvoorlichter van Centerparcs Marthijn Tabak tegen Hart van Nederland.

Het betekent niet automatisch dat het park ook voller zit dan normaal. “Normaal gesproken ontvangen we voor de helft Duitsers, die blijven weg nu. Dat verlies wordt voor een deel opgevangen, maar niet volledig. Maar we mogen niet ontevreden zijn.”

Wisselend beeld

Opvallend is dat ze bij de drie grootste parken van ons land vrijwel uitsluitend Nederlanders zien. Dat is nog nooit voorgekomen. “Normaal komt er een mix hiernaartoe, nu is het louter Nederlands”, zo zegt Tabak.

Ook Roompot zegt dat buitenlandse toeristen afzeggen. Er komen wel Nederlanders voor terug, maar “we zien de boekingen niet exploderen.” Landal heeft ook nog huisjes vrij. “Naast de boekingen, moeten wij ook annuleringen verwerken. Het is dus een wisselend beeld: de helft denkt hiep hiep hoera ik ga er nog even tussenuit, de andere mensen denken dat er toch wel veel dicht is. Er zijn zeker meer Nederlanders dan normaal.”