Veel meer mensen laten zich testen op het coronavirus

Afgelopen week lieten zich meer mensen op het coronavirus testen dan in alle andere weken dat iedereen met verschijnselen naar de GGD kon. Dat meldt een woordvoerder van de gezondheidsdienst.

In de week van 18 tot en met 25 juli werden 111.764 testen afgenomen. Volgens de zegsman is dat een toename van 25 procent ten opzichte van de week ervoor.

Duizend testen meer per dag

“Kijken we naar het verloop van de week, dan wordt duidelijk dat er iedere dag duizend testen meer worden afgenomen. Waarbij de weekenddagen net zo druk aan het worden zijn als de weekdagen, waar deze voorheen een stuk rustiger waren.”

Sjaak de Gouw, portefeuillehouder infectieziektebestrijding bij GGD GHOR Nederland: “Lange tijd bleef het aantal afgenomen testen sterk achter bij de prognoses. Daar lijkt een einde aan gekomen. Gelukkig laten steeds meer mensen zich testen. Dat is cruciaal om verdere verspreiding te kunnen voorkomen.”

Niet iedereen getest binnen 24 uur

Omdat de vraag in sommige regio’s sneller dan gemiddeld toenam, lukt het nog niet overal om iedereen binnen 24 uur in de buurt te laten testen. “Natuurlijk is het lastiger om je aan de voorschriften te houden als je langer moet wachten, maar doe het wel. Zo voorkom je dat je anderen besmet,” waarschuwt De Gouw.

Wekenlang schommelde het aantal Nederlanders dat zich liet testen op corona tussen de 10.000 en 12.000 per dag. Dat werd te gering en daarom zorgelijk gevonden. Wie niet is getest, weet niet of hij anderen kan besmetten en dus thuis moet blijven.

