Meer dan duizend donateurs 'give a piek' om 'stakingsboetes' van boeren te betalen

In een paar dagen tijd heeft boerenorganisatie Agractie met een doneeractie al bijna 20.000 euro ingezameld. Het geld is bedoeld om boeren te steunen die bij protesten een boete hebben gekregen. De boeren hopen met de actie ‘I give a piek’ in totaal een bedrag van zo’n 40.000 euro op te halen.

Tussen de zestig en tachtig boeren hebben zich gemeld bij Agractie om met hun boete. Die bedraagt zo’n 400 euro per persoon. “Wij moedigen geen verkeersovertredingen aan”, zegt een woordvoerder van de boerenorganisatie. “Acties waarvoor boeren eerst geen boetes kregen, levert ze nu wel een prent op.”

Samen sterk

Voorzitter Bart Kemp van Agractie benadrukt dat de actie laat zien dat de boeren samen sterk staan. “Boeren zetten zich samen in voor een groter belang, als je individueel een boete krijgt willen we het samen dragen.”Onder de donateurs zijn niet alleen boeren, maar ook veel burgers die de agrariërs een warm hart toedragen. Vorige week werd nog een groep van vijftig boeren omsingeld door de politie na een blokkade bij een afvalverwerker. Zij kregen allemaal een boete.

Boeren demonstreren al weken tegen een plan van minister Carola Schouten om minder eiwit in veevoer toe te staan. Dat eiwit zorgt voor een hogere stikstofuitstoot. Boeren vrezen dat door het nieuwe voer de gezondheid van hun dieren achteruit gaat en protesteren door het hele land.