Medewerkster Efteling wordt onwel op 18 meter hoogte

Tijdens het inspecteren van de houten achtbaan Joris en de Draak in de Efteling is een medewerkster zaterdagochtend onwel geworden. Het ging mis op maar liefst achttien meter hoogte.

De reddingsactie was bloedstollend: ze werd door de brandweer en de Bedrijfshulpverlening (BHV) over het hoogste gedeelte van de baan, 25 meter, naar beneden getild. Al met al duurde de hele actie anderhalf uur. De vrouw is ter controle naar het ziekenhuis gebracht, vertelt een woordvoerder aan Hart van Nederland.

Attractie in de middag weer open

Omdat de inspectie door het onwel worden van de medewerkster niet werd afgerond, moet het opnieuw gebeuren. Tot die tijd blijft de houten achtbaan gesloten, maar de woordvoerster verwacht dat bezoekers in de loop van de middag weer kunnen genieten van Joris en de Draak.

Lees ook: Kind bekneld in Efteling-attractie Symbolica

Afgelopen woensdag ging het ook al mis in het pretpark: toen raakte een jongen gewond bij de Symbolica-attractie. Hij wilde uitstappen maar kwam met zijn voet vast te zitten tussen de attractie en het perron.

Beeld: FPMB