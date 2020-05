Medewerkers Tata Steel blokkeren poorten uit protest tegen massaontslag

Personeelsleden van Tata Steel hebben vanmorgen alle toegangspoorten van het bedrijf geblokkeerd uit protest tegen een dreigend massaontslag.

Vanwege de blokkades kan er geen auto in of uit. Ook de Rooswijkpoort en de hoofdingang bij het Dudokhuis zijn geblokkeerd, meldt het Noordhollands Dagblad.

Door het protest groeien de files rondom het bedrijf. Volgens de regionale krant zouden de acties tot ver in de middag duren.

Dreigend massaontslag

Het personeel is bang voor een dreigend massaontslag, omdat de directie in Londen duizend banen wil schrappen. Dit om het zusterbedrijf in Engeland uit de rode cijfers te helpen. In Engeland zelf worden honderd banen geschrapt.

De blokkade zou een spontane actie zijn en is niet (mede)-georganiseerd door een vakbond.

We laten ons bedrijf niet kapot maken! Wilde actie van het Tata personeel. Alle toeganspoorten naar @tatasteel in Ijmuiden zijn geblokkeerd. De medewerkers lijken er helemaal klaar mee te zijn!@FNV @FnvTata @tata_comm @TataSteelNL @FNVMetaal @HanBusker pic.twitter.com/Riul4hLVek — Gerrit Idema (@IdemaGerrit) May 26, 2020

Beeld: ANP