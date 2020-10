Medewerkers Dierenambulance Doetinchem diep geraakt na overlijden hond door vuurwerk

De medewerkers van de Dierenambulance Doetinchem zijn diep geschokt nadat een hond is omgekomen door gestunt met vuurwerk.

Dat laten zij weten via een emotioneel berichtje op hun Facebookpagina.

Balletje vangen

De hond zag vrijdag in zijn enthousiasme een stuk vuurwerk aan voor een balletje. Toen de viervoeter het stuk vuurwerk op wilde pakken, ontplofte het in zijn bek. Het dier overleefde de knal niet. ”Daar lig je dan. Nee ik slaap niet, maar ben overleden. Ik ben het slachtoffer van vuurwerk”, schijven de medewerkers van de Dierenambulance. ”Ik dacht dat ik een balletje ging vangen vanmorgen. Het was vuurwerk dat ontplofte in mijn bekje.”

Onder het bericht staat een foto van de overleden hond, met een duidelijk bebloede bek. ”De detailfoto’s zullen we u besparen”, schrijven ze.

De onderstaande foto kan als schokkend worden ervaren:

Het bericht eindigt met een waarschuwing: ”Denk na als je vuurwerk koopt het kan levens kosten!”

Het is niet duidelijk wie er met vuurwerk heeft gegooid. De dierenambulance spoort iedereen aan die meer heeft gezien over dit voorval om contact om te nemen met de politie. Dat kan via 0900-8844.