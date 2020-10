Medewerker (26) verpleeghuis Vlaardingen opgepakt voor zedendelict: 'We zijn geschokt'

Een 26-jarige man uit Vlaardingen is opgepakt vanwege een zedendelict in verpleeghuis Het Zonnehuis in zijn woonplaats. De verdachte is een medewerker van het verpleeghuis.

“We hebben het een paar dagen geleden gehoord”, laat een woordvoerder van Het Zonnehuis aan Hart van Nederland weten.

Enorm geschrokken

“We zijn geschokt. Personeel, bewoners en familieleden zijn enorm geschrokken.” Het verpleeghuis heeft een bijeenkomst georganiseerd om familieleden te informeren. “We weten helaas nog niet om hoeveel slachtoffers het gaat”, zegt de woordvoerder.

Op de website heeft het verpleeghuis een verklaring geplaatst. Bestuurder Elly Dekker laat daarin weten dat het verpleeghuis door de politie is ingelicht over ‘een ernstig incident, waarbij een medewerker en een of mogelijk meerdere bewoners zijn betrokken’.

Non-actief

“De medewerker, die op één afdeling van Het Zonnehuis werkte, zit in voorlopige hechtenis en is door ons per direct op non-actief gesteld”, zo laat het verpleeghuis op hun website weten.

Het OM laat vrijdagavond aan Hart van Nederland weten dat nog wordt onderzocht hoeveel slachtoffers de man zou hebben gemaakt. De 26-jarige verdachte is afgelopen maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde toen dat hij in elk geval nog twee weken blijft vastzitten.

