Max Verstappen wint laatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi

Max Verstappen heeft de laatste race race van het Formule 1-seizoen gewonnen. Op de circuit in Abu Dhabi mocht de 23-jarige Nederlander ook als eerste beginnen en die positie raakte hij niet meer kwijt.

Met de overwinning van vandaag staat de Nederlander op tien overwinning op het hoogste niveau. Verstappen won eerder dit jaar de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone.

Hij doet het: het seizoen afsluiten met P1! Gefeliciteerd @Max33Verstappen! 💪 In stijl op weg naar de première van zijn documentaire, vanaf donderdag exclusief te zien voor alle Ziggo klanten. 🍿 #zigGOmax #ZiggoSportF1 #F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/G6aLHDbu69 — Ziggo (@ZiggoCompany) December 13, 2020

‘Saaie race’

Op sociale media doen veel mensen hun beklaag dat het circuit een saaie afsluiter is van het seizoen. Er gebeurde dan ook niet heel veel spannends tijdens de race.

Geen verandering in de WK-stand

De kopman van Red Bull sloot zijn zesde seizoen in de Formule 1 af met 214 punten, waarmee hij opnieuw als derde eindigde in de WK-stand. Lewis Hamilton, die zich vorige maand al verzekerde van de wereldtitel, kwam in Abu Dhabi als derde over de streep en bracht zijn totaal daarmee op 347 punten. Valtteri Bottas eindigde op ruim 15 seconden van Verstappen als tweede in de avondrace op het Yas Marina-circuit. De Finse teamgenoot van Hamilton bij Mercedes verzamelde dit jaar 223 punten.

