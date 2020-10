Max Verstappen tweede op Nürburgring

Max Verstappen heeft op de Nürburgring zijn achtste podiumplaats van dit seizoen behaald. De Nederlandse coureur eindigde in de Grote Prijs van de Eifel als tweede achter de oppermachtige Lewis Hamilton, die zijn 91e overwinning in de Formule 1 boekte en daarmee het record van Michael Schumacher evenaarde.

De kopman van Mercedes koerst onbedreigd af op zijn zevende wereldtitel, waarmee hij ook op gelijke hoogte zou komen met de Duitse recordhouder.

Lees ook: Verstappen herstelt zich met tweede plaats in Grote Prijs Rusland

De 35-jarige Brit vergrootte zijn voorsprong op Valtteri Bottas in het WK-klassement tot 69 punten. Zijn Finse teamgenoot was op de Nürburgring van poleposition vertrokken, maar moest al vroeg in de race de strijd staken vanwege motorproblemen. Verstappen, de nummer 3 van de stand, reed de snelste raceronde en verkleinde zijn achterstand op Bottas tot 14 punten.

ANP