Max Verstappen finisht tweede in Barcelona, Hamilton pakt de winst

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Barcelona niet kunnen winnen. De Limburger finishte achter wereldkampioen Lewis Hamilton, die de zege pakte. Valtteri Bottas eindigde als derde.

Verstappen passeerde Bottas van Mercedes al direct na de start en nam meteen de positie in die hij tot het einde zou vasthouden.

De stille hoop was dat Mercedes op snikhete circuit van Barcelona weer veel te lijden zou krijgen van bandenslijtage, zoals in de voorgaande races, maar met name Hamilton had op Circuit de Catalunya alles onder controle.

Lees ook: Verstappen start als derde tijdens Grote Prijs van Spanje

Vijfde podiumplek op rij

Niettemin noteerde Verstappen, die vorige week de race op Silverstone won, zijn vijfde podiumplek op rij. Hij verstevigde zijn tweede plek in het kampioenschap, maar zag koploper Hamilton, die voor de vierde keer won dit seizoen, wel verder uitlopen.

ANP // Redactie