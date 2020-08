Max Verstappen derde in GP van België, zesde podiumplek op rij

Max Verstappen heeft ook in de Grote Prijs van België weer moeten buigen voor Mercedes. De Nederlander finishte op het circuit van Spa-Francorchamps als derde achter winnaar Lewis Hamilton en nummer twee Valtteri Bottas. De coureur van Red Bull behield na zijn zesde podiumplek op rij wel de tweede plek in het kampioenschap.

Hamilton boekte al zijn vijfde zege van dit jaar en de 89e in zijn carrière. De zesvoudig wereldkampioen komt nu heel dicht in de buurt van het record van 91 GP-zeges van de Duitse racelegende Michael Schumacher.

Geen fans

Verstappen had in Spa, waar hij het vanwege de coronamaatregelen moest stellen zonder de tienduizenden Nederlandse fans, niet veel in te brengen. Hij miste op het bochtige en glooiende circuit, waar het tegen de voorspelling in droog bleef, de snelheid om het Hamilton en Bottas moeilijk te maken. Dat was een tegenvaller, omdat het gevoel bij Red Bull was dat het verschil met Mercedes steeds kleiner aan het worden is.

ANP/Redactie