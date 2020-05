Premier Mark Rutte doet spontaan mee met online pubquiz

Mark Rutte @ cafe Merz Spijkenisse

Vandaag hadden we de eer om in gesprek te gaan met minister president Mark Rutte om te spreken over de huidige situatie in de horeca en over de moeilijke en ongewisse toekomst. Het was een goed en duidelijk gesprek waarin we open en eerlijk konden praten met elkaar.Extra leuk was het dat we daarna nog wat persoonlijke vragen konden stellen en dat hij de moeite nam de quiz te openen en een (zelf bedachte!) vraag te stellen.hier onder het resultaat:

