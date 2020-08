Mario Karters missen hun internationale vrienden tijdens het WK in Alphen aan den Rijn

Het is hét jaarlijkse evenement waar diehard Mario Kart-fans van over de hele wereld elkaar ontmoeten: Het WK Super Mario Kart zou dit jaar voor de derde keer plaatsvinden in de Esports Game Arena in Alphen aan den Rijn. Maar corona gooit weer eens roet in het eten. De hechte internationale community is dit jaar incompleet.

Normaal gesproken doen 64 spelers van over de hele wereld mee aan het evenement. Dit jaar zijn dat er maar 16 en vooral Nederlanders. Voor spelers uit landen als Japan, Australië en de Verenigde Staten was het dit jaar niet te doen om te komen. Tot groot verdriet van Nederlandse gamers.

‘Door de community blijf ik het doen’

Een van onze nationale toppers is Karel van Duijvenbode. Hij hoeft niet lang na te denken over waarom hij nog steeds een spel uit 1992 speelt. “Door de community blijf ik het doen. Als het niet zo’n leuke groep mensen was, waren velen van ons al lang gestopt,” zegt hij tegen Hart van Nederland.

De gamers spelen echt de eerste versie, op de Super Nintendo Entertainment System (SNES). Elk jaar is het weer een feestje en de gamers zijn ervan overtuig dat het ondanks de coronabeperkingen ook dit jaar gaat lukken.

Veel buitenlandse gamers blijven weg

Toch is het een grote teleurstelling dat veel van hun internationale vrienden thuis moeten blijven. “De winnaar van vorig jaar, een Fransman, kan niet eens komen,” zegt Karel. “Daarom is besloten om de uitslag van het toernooi niet officieel mee te laten tellen.” Er komen wel een paar andere spelers uit Frankrijk en een paar Britse gamers. Het houdt de gamers niet tegen om hun stinkende best te doen. Ze dragen dit jaar voor de zekerheid een mondkapje, maar in hun virtuele wereld bestaat corona even niet.