Marechaussee meters meegesleurd door auto bij Eindhoven Airport

Een marechaussee is woensdagochtend in de buurt van Eindhoven Airport enkele meters is meegesleurd door een auto. Het slachtoffer raakte hierdoor gewond aan zijn been op. Een 29-jarige man uit Heusden is aangehouden.

Marechaussees wilden de verdachte controleren omdat zijn auto in slechte staat verkeerde. Toen ze hem vroegen naar zijn rijbewijs, weigerde de bestuurder het roze papiertje te overhandigen en sloeg met hoge snelheid op de vlucht. De auto sleurde een van de marechaussees mee.

Lees ook: Marechaussee schiet man neer op Schiphol na bedreiging met mes

Na een korte achtervolging kon de automobilist worden aangehouden. Dat ging echter niet zonder slag of stoot: de marechaussees moesten pepperspray en hun wapenstok gebruiken omdat hij zich hevig verzette. De man bleek onder invloed van verdovende middelen te zijn. De Heusdenaar wordt verdacht van onder andere zware mishandeling.

Tekst: ANP

Foto: Koninklijke Marechaussee