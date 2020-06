Buurjongen Marc (19) redt bewoners uit brandend woonblok in Veenoord

De 19-jarige Marc Miltenburg heeft afgelopen nacht meerdere buurtbewoners uit een brandend woonblok aan de Rooseveltlaan in het Drentse Veenoord gehaald.

De tiener kwam in de nacht van zondag op maandag rond 03.00 uur thuis van een avondje bij vrienden. Zijn moeder had hem opgehaald zodat hij weer veilig thuis kwam. Een kwartier later, als hij de gordijnen dicht wil doen, ziet hij een uitslaande brand bij de buren.

“Ik hoorde heel hard PLOF en zag toen de vlammen uit de woning komen. Ik dacht: Dat is niet goed.” Marc trok direct zijn schoenen aan en rent naar het brandende woonblok.

Alle alarmbellen af

De tiener schakelde direct de brandweer, politie en ambulance in. Ook belde hij samen met zijn moeder aan bij alle bewoners in het woonblok, die meteen opsprongen en de woning verlieten. “Niet alle bewoners hadden na de brandgeluiden direct door dat er brand was”, vertelt Marc. “Er is eerder een opstootje geweest in de straat en een paar bewoners dachten even dat er weer zoiets aan de hand was.”

De meeste bewoners konden zelf hun woning verlaten. Een man, die op het balkon stond, kon niet meer via zijn eigen voordeur naar buiten vanwege de vlammen. “Ik ben toen met een andere buurman onder zijn balkon gaan staan om hem op te vangen.”

Bewoners in veiligheid

Ook is Marc nog even snel in het woonblok geweest om een hond van de buren uit de woning te halen. “Op dat moment was er veel rook en ik heb astma, dus dat merkte ik wel.” Toch lukte het hem om de viervoeter veilig uit de woning te halen.

Hoewel alle bewoners en hun huisdieren het woonblok veilig konden verlaten, heeft de tiener heeft na de brand niet veel kunnen slapen. “Een paar uurtjes maar. De adrenaline is nu weggezakt en heb ik even moeten hoesten, maar verder voel ik me goed. Als iedereen maar veilig is.”