De politie heeft donderdag op Helena van Doeverenplantsoen in Den Haag twee mannen aangehouden nadat ze op heterdaad waren betrapt op het bezitten en handelen in drugs. Buurtbewoners klagen al lange tijd over de drugoverlast rondom de plek.

Het gaat om een 49-jarige drugsdealer en een eveneens 49-jarige koper. Beide mannen zitten nog vast en worden verhoord. De dealer had drugs en contant geld op zak, dat door de politie in beslag is genomen.

Bewoners voelen zich onveilig

De politie kwam de mannen op het spoor na verschillende meldingen uit de wijk. De buurt rondom het plantsoen’ wordt al langere tijd geteisterd door junks en drugsdealers. Bewoners voelen zich onveilig en durven hun kinderen er niet meer te laten spelen, lieten ze donderdag weten aan Hart van Nederland.

Lees ook: Buurt is drugsoverlast rond Haags plantsoen meer dan zat: ‘Niemand voelt zich veilig’

Een van die bewoners is Peter van de Kasteelen. Hij woont in een zijstraat naast het Haagse ‘drugsplantsoen’. Er wordt volgens hem wel acht tot negen keer per uur gedeald en er is veel geweld. “Woensdag gingen twee junks met elkaar op de vuist.”

Petitie aan gemeente en burgemeester

Van de Kasteelen is de overlast meer dan zat en startte daarom een online petitie, die al door meer dan 300 omwonenden is ondertekend. Ook heeft de buurt een brandbrief gestuurd naar burgemeester Jan van Zanen van Den Haag, in de hoop dat de gemeente snel in actie komt tegen de drugsoverlast.

De gemeente laat in een schriftelijke reactie weten “op de hoogte te zijn van de problemen” rondom het Helena van Doeverenplantsoen. “Daarnaast kennen wij ook de zorgen van omwonenden. Met een groep van die omwonenden zijn we ook in gesprek.”

Bovenstaande reportage werd donderdag uitgezonden in Hart van Nederland.