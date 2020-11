Man zwaar mishandeld door drie personen in Eindhoven

In Eindhoven is in de nacht van donderdag op vrijdag een man zwaar mishandeld door drie personen. De daders vluchtten daarna weg een Volkswagen Golf met Roemeens kenteken.

Rond 0.40 uur kwam er een melding binnen van een vechtpartij in de Kruisstraat. Toegesnelde hulpdiensten troffen niet veel later een zwaargehavende man aan. Hij bleek in elkaar geslagen te zijn toen hij samen met zijn vriendin uit zijn auto stapte. Hij is behandeld in het ziekenhuis en is inmiddels weer thuis.

Vluchtauto teruggevonden

De drie verdachten zijn na de mishandeling gevlucht in een zwarte Volkswagen Golf met een Roemeens kenteken. De wagen werd later leeg achtergelaten op de snelweg. Het voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De politie heeft een signalement verspreid van de vechtersbazen.

Lees ook: Ook laatste verdachte van dodelijke mishandeling Arnhemmer Jan (73) vrij

Mensen die meer weten over de mishandeling of de verdachten herkennen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Foto ter illustratie