Man in woning Mûnein doodgestoken, tweede man zwaargewond

Bij een steekpartij in een woning in het Friese Mûnein is zaterdagavond een man om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Een tweede man raakte zwaargewond. De politie heeft een verdachte ter plaatse aangehouden.

Na de steekpartij werden de twee slachtoffers in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht, zo vertelt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. Een van de twee slachtoffers overleed aan zijn verwondingen.

Verdachte

Op de plek waar de steekpartij plaatsvond is een verdachte aangehouden. Die wordt nu door de politie gehoord. Wat de relatie tussen de verdachte en de slachtoffers, is nog niet bekend.

De steekpartij vond plaats in een woning aan de Mounewei in Mûnein. In de woning vindt forensisch onderzoek plaats en ook de straat is afgesloten voor onderzoek.

Beeld: Noormannen