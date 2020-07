Politie spreek man (21) met lachgas aan in Steenwijk, blijkt vuurwapen te hebben

De politie in het Overijsselse Steenwijk heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 21-jarige man opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Een agent moest zijn dienstwapen trekken bij de arrestatie.

Rond 4.50 uur zien agenten een aantal mensen rond een scooter staan in uitgaansgebied Oosterpoort. Een van hen lijkt een lachgasballon in zijn handen te hebben. Als ze hem aanspreken, kan de man zich niet legitimeren. Hij haalt zijn tasje leeg in de hoop op een andere manier zijn identiteit aan te kunnen tonen.

Tasje plots doorgegeven

Dan zien de agenten hoe het tasje ineens wordt doorgegeven aan iemand anders. De agenten grijpen in en weten het vast te pakken. Al snel blijkt waarom de man er plots vanaf wilde: in het tasje zit een vuurwapen. Daarop besluiten ze de man aan te houden.

De man met het vuurwapen legt zich daar niet bij neer en verzet zich hevig bij zijn arrestatie. Een van de anderen uit de groep probeert de verdachte, die dan al is aangehouden, los te krijgen. Uiteindelijk moet er pepperspray aan te pas komen, maar toch weet de verdachte te ontkomen.

Agent trekt dienstwapen

Een agent weet hem in te halen, maar opnieuw verzet hij zich. De hulp van extra eenheden wordt ingeroepen. Voor de tweede keer weet de verdachte te ontsnappen, waarop een van de agenten zijn dienstwapen trekt en dreigt te schieten. Hierop geeft de man zich over en kan de politie hem aanhouden.

Het bleek om een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats te zijn. Ook de Steenwijker (20) die de arrestatie verhinderde is aangehouden wegens belemmering en verzet.

