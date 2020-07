Man vlucht met gestolen graafmachine voor politie

Een bizar nachtelijk tafereel in Rotterdam. Een 41-jarige man uit Den Bosch probeerde in de nacht van maandag op dinsdag de politie te snel af te zijn op een gestolen graafmachine. Spoiler: hij slaagde niet in zijn vlucht.

Een getuige spotte in de wijk Kralingen rond half vijf vanochtend een persoon die aan het slijpen was. De getuige vertrouwde het niet en alarmeerde de politie. Terwijl hij dat deed, zag hij de man in een graafmachine wegrijden in de richting van de Maasboulevard.

Achtervolging op een graafmachine

Op het moment dat een politiewagen de straat in reed, zette de man op de, zo bleek, gestolen graafmachine zijn vlucht in. Na een korte achtervolging, sprong hij van zijn werktuig en zette het op een rennen. Ook met de benenwagen bleek hij niet snel genoeg om de politie af te schudden. De politie wist hem te onderscheppen en nam ‘m mee naar het bureau.

De graafmachine, die eerder werd gestolen aan de Oostmaaslaan, is inmiddels teruggegeven aan het bouwbedrijf dat eigenaar is.

Beeld: Politie Rotterdam basisteam Maas & Rotte