Politie waarschuwt voor vermiste man (36), toont 'onvoorspelbaar' gedrag

De 36-jarige Joshua Smit wordt sinds maandagochtend vermist in Amersfoort, dat laat de politie weten op social media. Ze roepen op om uit te kijken voor Smit, maar hem niet zelf te benaderen. Hij zou “onvoorspelbaar gedrag vertonen”.

Smit is rond maandagochtend rond 8.30 uur voor het laatst gezien in Amersfoort. De politie laat weten dat hij voor het laatst gezien is in een donkere jas, spijkerbroek en witte Nike gympen.

‘Onvoorspelbaar gedrag’

Verder laat de politie weten dat Smit onvoorspelbaar gedrag vertoont. Hierdoor roepen ze op hem niet zelf te benaderen, maar gelijk 112 te bellen.

Foto: Politie Amersfoort