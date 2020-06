Man die as van Linda's moeder kreeg in shock: krijg ik nog wel de as van mijn vrouw?

Een grote blunder zorgde er vrijdagmiddag voor dat de as van Linda van Beest’s moeder werd meegegeven aan een wildvreemde man. Die man werd in de late avond gevonden en is geschrokken van de situatie.

Zoon Max Lommertse vertelt aan Hart van Nederland dat zijn vader erg ontdaan is. Hij dacht vrijdagmiddag de as van zijn overleden vrouw te hebben opgehaald, maar kreeg dus de as van Linda’s moeder.

Geen controle

De vader van Max vroeg nog aan de medewerker van de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam: “Hoe weet u dat dit de as van mijn vrouw is?” De medewerker zou daarop geantwoord hebben: “Omdat u op deze tijd een afspraak heeft.” Verder werd er geen controle uitgevoerd.

Het lijkt er dus op dat onzorgvuldigheid van de medewerker heeft gezorgd voor een heel pijnlijke vergissing. Tot die conclusie kwamen ook al Linda en familieleden nadat bleek dat de as van hun geliefde moeder en vrouw Jettie kwijt was.

Politie ingeschakeld

Vrijdagavond stonden er plotseling twee heren van de begraafplaats aan de deur van Max’ vader. Hem werd verteld dat hij de verkeerde as heeft meegekregen. Na een controle bleek inderdaad het nummer van de asdoos niet overeen te komen.

Max’ vader voelt zich verloochend. Hoe weet hij nu dat de as die hij de volgende keer krijgt, wel de as van zijn vrouw is? “Daarnaast is hij erg ontdaan van het feit dat zelfs de politie is ingeschakeld om hem te vinden”, laat Max weten. Volgens hem wist de begraafplaats wel degelijk wie de as had opgehaald.

Waar ging het fout?

Volgens de gemeente ging het fout doordat Max’ vader vijf dagen te vroeg de as van zijn overleden vrouw kwam ophalen. “Bovendien is het niet goed gegaan bij de uitgifte. Het nummer en de familienaam is niet gecontroleerd”, aldus Melanie Semil van Stadsdeel Amsterdam-Oost.