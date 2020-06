Man (23) blijft vastzitten voor gevonden dode vrouw in Ede

Een man (23) uit Ede wordt verdacht van directe betrokkenheid bij de dood van een 22-jarige vrouw in de Gelderse plaats. Het slachtoffer werd dinsdag dood gevonden in haar flat.

Agenten vonden de overleden vrouw dinsdagavond in haar huis aan de Jan Th. Tooroplaan nadat er rond 20.00 uur een melding was binnengekomen. Kort nadat de politie bij de woning was aangekomen werden er in de buurt van de straat drie mannen opgepakt.

Twee mannen zijn inmiddels vrijgelaten, meldt de politie donderdag. Uit het onderzoek is vooralsnog niet gebleken dat zij betrokken zijn bij de dood van het slachtoffers. Een van hen was degene die melding deed bij de politie. De politie laat weten nog wel in gesprek met de mannen te zijn.

De overgebleven verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

