Een 45-jarige man uit het Gelderse Velp zit vast voor mogelijke ontucht en het seksueel corrumperen van tientallen kinderen. Hij zou in de afgelopen zes jaar al zeker 31 keer hebben toegeslagen, voornamelijk in het oosten van Nederland.

De man zit sinds 30 juni vast, zijn voorarrest is inmiddels verlengd. Ouders van kinderen die melding of aangifte hebben gedaan zijn op de hoogte gesteld van de aanhouding, meldt de politie dinsdag.

InĀ Gelderland en Overijssel

Het misbruik gaat waarschijnlijk al terug naar 2014. De verdachte sloeg sindsdien voornamelijk toe in het oosten van land, in Gelderland en Overijssel. Het gaat in ieder geval om zaken in Borne, Ede, Nunspeet en Doetinchem.

Destijds werden de zaken als losstaande incidenten opgepakt. Toen er in 2016 een melding binnenkwam van een verdachte situatie door een onbekende man bij een minderjarige in Nunspeet werd er door de politie een onderzoek gestart.

Gelokt met ‘listige smoes’

Daaruit is gebleken dat meerdere incidenten veel overeenkomsten vertonen. De verdachte zou volgens de politie kinderen met een “listige smoes” benaderd hebben om ze vervolgens uit te dagen bepaalde handelingen te verrichten “die onder specifieke omstandigheden als ontuchtig kunnen worden aangemerkt”.

Begin dit jaar kwam de Velpenaar als verdachte in beeld. Voor zijn arrestatie werd zijn huis al eens doorzocht. Hij kan op dit moment mogelijk aan 31 zaken gekoppeld worden, aldus de politie. Er wordt nog onderzocht of er sprake is ontucht en van strafbare feiten.

Beeld: Pexels