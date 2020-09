Een 24-jarige man uit het Drentse Koekange is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een ruzie over een bestelde maaltijd. De Koekanger lag sinds de nacht van 10 op 11 juli in het ziekenhuis.

Uit onderzoek van de politie is volgens een woordvoerder gebleken dat de man in het Overijsselse dorp Basse ruzie zou hebben gekregen met een 53-jarige maaltijdbezorger uit Steenwijk.

Op motorkap zitten

De ruzie ging over de levering of de betaling van besteld eten. De nu overleden man ging op de motorkap van de auto van de maaltijdbezorger zitten. Vervolgens reed de bezorger weg, waardoor de man uit Koekange gewond in een greppel terechtkwam.

De maaltijdbezorger is direct na het incident aangehouden, maar is ondertussen weer op vrije voeten. Justitie moet volgens de politie beslissen of er sprake is van een misdrijf of van een ongeluk.

ANP