De politie heeft dinsdag een man opgepakt die verdacht wordt van veertig gevallen van cybercriminaliteit. De 23-jarige man uit Sneek zou tientallen mensen hebben opgelicht.

De verdachte beloofde op social media aan mensen dat ze snel geld konden verdienen door deel te nemen aan een zogenoemde ‘crypto mining machine’. Ze konden via hem geld inleggen door hun bankgegevens door te geven. Op die manier kreeg hij toegang tot meerdere bankrekeningen.

Lees ook: Oma Truus (81) via WhatsApp opgelicht voor 14.000 euro

De slachtoffers zagen vervolgens geld van hun rekening verdwijnen. Ook werd er op sommige rekeningen geld van andere slachtoffers gestort, bijvoorbeeld van mensen die via Marktplaats een betaling hadden gedaan en vervolgens nooit hun spullen ontvingen. De oplichter wist volgens de politie tienduizenden euro’s aan buit te maken.

‘Doe vooral aangifte’

De politie waarschuwt mensen om niet in te gaan op online aanbiedingen waarbij duidelijk is dat het niet in de haak is. “Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook.” Mensen die opgelicht zijn, worden opgeroepen om vooral aangifte te doen. “Je kunt er zo voor zorgen dat andere mensen niet hetzelfde overkomt.”

Lees ook: WhatsApp-fraude neemt sterkt toe, dit kan je zelf doen om oplichters dwars te zitten