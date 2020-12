Man aangehouden na vervoeren van 150 kilo illegaal vuurwerk met kind op achterbank

De politie heeft zaterdag een man aangehouden die 150 kilo zwaar illegaal vuurwerk in zijn auto had liggen, toen hij met zijn 3-jarige kind op de A2 bij Zaltbommel reed.

De politie vermoedde dat de 34-jarige verdachte meer vuurwerk in zijn bezit moest hebben. Rechercheurs vonden even later in de Gelderse plaats Gellicum 4500 kilo vuurwerk in een zeecontainer. Een gespecialiseerd bedrijf is bezig met het vernietigen van het vuurwerk.

Lees ook: Jongen (17) slaapt boven op partij zwaar illegaal vuurwerk

Meerdere aanhoudingen en inbeslagnames worden door de politie niet uitgesloten. Er wordt onderzoek gedaan.

Foto: Politie Rotterdam