Bij een steekpartij zaterdagavond in het Friese Mûnein is een 23-jarige man overleden. Een andere 38-jarige man is zwaargewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De steekpartij aan de Mounewei vond zaterdagavond rond 19.00 uur plaats in een woning. Meerdere hulpdiensten kwamen na de melding in grote getale ter plaatse, maar dit mocht voor de 23-jarige man uit Almere niet meer baten. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Een 38-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel die in dezelfde woning was, raakte zwaargewond. Hij is, onder begeleiding van een arts van het mobiel medisch team, met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of de man wel of niet buiten levensgevaar is.

Verdachte aangehouden

Na het steekincident was de politie snel aanwezig bij de woning. Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat de verdachte bij aankomst kon worden aangehouden nabij de woning. Het gaat om een 27-jarige man uit Tytsjerksteradiel.

De politie kan nog niet zeggen waarom de slachtoffers in de woning waren. De toedracht van het steekincident is nog onduidelijk. Zaterdagavond heeft de politie buurtonderzoek gedaan. Zondag doet het team forensische opsporing vervolgens onderzoek in de woning en in de omgeving. Recherche hoort getuigen en de verdachte.

De politie roept verdere getuigen op zich te melden.

Wij gaan vandaag verder met ons onderzoek naar de precieze toedracht van dit incident. Dit betekent o.a. dat we getuigen horen. Heeft u iets opvallends gezien gisteravond rond 19:00 aan de Mounewei in #Mûnein? Of heeft u andere relevante informatie? Bel ons op 0900-8844 — Politie Fryslân (@polfryslan) June 7, 2020

Beeld: Noormannen