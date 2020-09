Man overleden na steekpartij in woning Den Haag

In een woning aan de Schoutendreef in Den Haag is zaterdagmiddag een man neergestoken. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.

De man werd zaterdagmiddag rond 14:10 uur gewond aangetroffen in de portiek van een woning, meldt de politie. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de man medische hulp te verlenen, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer bezweek korte tijd later aan zijn verwondingen. De toedracht van de steekpartij wordt nog onderzocht. Voor zover bekend zijn geen verdachten aangehouden.