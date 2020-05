Man overleden na aanrijding met auto in Sint Maartensbrug, doorrijder aangehouden

Bij een aanrijding in het Noord-Hollandse Sint Maartensbrug is zondagmorgen een man om het leven gekomen. De bestuurder van de auto, een 20-jarige man uit Petten, is na het ongeluk doorgereden. Hij kon later door de politie alsnog aangehouden worden.

Het ongeluk gebeurde op de Grote Sloot iets na middernacht. De toegesnelde hulpdiensten hebben nog een poging gedaan om het slachtoffer te reanimeren. Maar hulp mocht niet meer baten.

Seizoensarbeider

De identiteit van het slachtoffer is op dit moment nog niet vastgesteld. De politie sluit niet uit dat het om een seizoenarbeider gaat en komt graag in contact met werkgever of vrienden van de man. Mogelijk is de man ‘uit geweest’ en valt het iemand op dat hij vannacht niet is thuisgekomen.

De 20-jarige bestuurder van de auto is aangehouden en wordt vastgehouden op het politiebureau. Om te kijken of hij onder invloed was, is er een bloedproef bij hem afgenomen. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies gebeurd is.

Mensen die meer informatie hebben over de identiteit van de man kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.