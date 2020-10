De politie heeft een man aangehouden voor een reeks gewelddadige straatroven die zondagochtend plaatsvonden in Amsterdam-Noord. Sommige slachtoffers werden zelfs gestoken.

In totaal heeft de verdachte vier vrouwen bedreigd en beroofd. Daarbij raakten twee vrouwen gewond. Het eerste slachtoffer werd door de man op de H. Cleyndertweg met een mes bedreigd, maar de vrouw wist weg te vluchten.

Straat voor straat

Niet veel later kreeg de politie een melding binnen van een incident op de Dijkwater, enkele straten verderop. Een vrouw was beroofd en daarbij ook gestoken. Ze moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

Daarna ging de man verder naar het Baanakkerspark. Daar trok hij een vrouw van haar fiets en onder bedreiging van een mes werden ook haar spullen afgepakt. Tot slot kreeg de politie melding van een steekincident op de Volendammerweg. Opnieuw was een vrouw het slachtoffer.

Zelfde signalement

Alle vier de vrouwen gaven ongeveer hetzelfde signalement door aan de politie. Op basis hiervan zijn ze met man en macht op zoek gegaan naar een licht getinte man die gekleed was in een blauwe regenjas en donkere broek. Vlak voor het middaguur werd de verdachte aangehouden op de Insulindeweg in het oosten van de hoofdstad.

De politie vermoedt dat de opgepakte verdachte verantwoordelijk is voor alle vier de gewelddadige berovingen, of pogingen daartoe.