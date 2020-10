Man met vuurwapen maakt het Rotterdamse agenten wel erg gemakkelijk

De Rotterdamse politie heeft zaterdagavond een man met een vuurwapen ingerekend. Om hem te vinden hoefden agenten alleen maar zijn social media te volgen.

De 37-jarige man showde het vuurwapen aan zijn volgers op social media. Tijdens de livestream was onder andere te zien hoe hij het wapen in zijn handen had en ook doorlaadde. Op een bepaald moment was er zelfs een schot te horen.

‘Wij keken ook mee’

“Waar hij echter niet op had gerekend was dat de politie ook meekeek”, laat de politie zondagochtend weten. Agenten wisten zijn adres te achterhalen en vielen niet veel later het huis binnen. De Rotterdammer werd aangehouden.

Bij het doorzoeken van de woning werden een paar kogelhulzen aangetroffen, maar het vuurwapen werd opvallend genoeg niet gevonden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie doet nog verder onderzoek.