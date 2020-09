Een 39-jarige man uit het Brabantse Oosterhout is donderdagochtend op Schiphol aangehouden door de marechaussee. Hij had een stroomstootwapen en 26.000 euro cash bij zich. In zijn auto werden ook nog dure merkspullen gevonden.

Omdat de man niet kon uitleggen hoe hij aan de verboden spullen kwam, stelde de marechaussee een onderzoek in. In Oosterhout werd de woning van de man doorzocht. Daar troffen de opsporingsdiensten nog eens 24.000 euro aan contant geld aan.

Al het geld, het stroomstootwapen en de merkspullen zijn in beslag genomen. De verdachte zit nog vast. De marechaussee doet verder onderzoek.