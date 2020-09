Man met steekwonden aangetroffen in woning in Hoogvliet

Een man is zondagavond met steekwonden aangetroffen in een woning in Hoogvliet. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg om 20.15 uur een melding van een gewonde man in een woning aan de Grondelstraat. Agenten troffen hem vervolgens aan met meerdere steekwonden. Een was ook een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk is de man met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe de man aan de steekwonden kwam, is nog niet bekend. De politie doet ter plaatse onderzoek.