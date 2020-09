Man lichtgewond na gewapende woningoverval in Waalre

Bij een gewapende woningoverval op een huis aan de Piet Heinstraat in Waalre is dinsdagavond een bewoner lichtgewond geraakt. De daders, gemaskerd en in donkere kleding, wisten binnen te komen door de voordeur te forceren.

De bewoner wist tijdig weg te komen en belde de politie, die snel ter plaatse waren. De overvallers maakten zich vervolgens uit de voeten en zijn nog spoorloos.

Of ze iets hebben buitgemaakt, is nog onduidelijk.

Wij onderzoeken aan de Piet Heinstraat in #Waalre een woningoverval. Twee gemaskerde, donker geklede daders forceren zich rond 23u via de voordeur een weg naar binnen. Bewoner wist echter te ontkomen en alarmeerde de politie, waarop wij met spoed ter plaatse gingen. — Politie Oost-Brabant (@politieob) September 29, 2020

Beeld: SQ Vision