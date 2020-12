Man komt om het leven bij felle woningbrand in Zeeland

Bij een uitslaande woningbrand in het Zeeuwse dorp Zonnemaire is in de nacht van woensdag op donderdag een man overleden. Het is vermoedelijk de bewoner van het huis, meldt de politie. Het huis van de buren liep ook flink wat schade op.

De brand in de woning aan de Beatrixstraat begon rond 03.45 uur. De woning stond volgens de brandweer geheel in brand.Om het huis van de buren te redden werden er meer materiaal naar de straat gestuurd om de vlammen te bedwingen. Er kwamen twee tankautospuiten, een hoogwerker en een waterwagen ter plaatse om de brand te bestrijden.

Op het raam van de woning is er met rode tape een pentagram en de cijferreeks ‘666’ gemaakt. Het symbool en de cijferreeks worden vaak in verband gebracht met het Satanisme.

Onbewoonbaar

Rond 04.40 uur meldde de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) dat de woning waarin de brand uitbrak op dat moment volledig in brand stond. De brand woedde op dat moment ook al bij de buren. Een half uur later kon de officier van dienst het sein ‘brand meester’ geven en was het gevaar voor uitbreiding naar nog meer woningen geweken. Het huis van de buren is ook onbewoonbaar geworden door de brand.

Het was enige tijd onduidelijk of er nog mensen in de woning waren toen de brand uitbrak. Hoe de brand is ontstaan, is overigens nog niet duidelijk.

Beeld: Provicom