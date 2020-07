Man kidnapt eigen zoon (7) onder bedreiging vuurwapen, crasht na wilde achtervolging

Een 39-jarige man heeft maandag in Aalsmeer zijn eigen zoontje gekidnapt, onder de ogen van de moeder. Hij zou daarbij ook een vuurwapen hebben getoond. Uren later wist de politie de man op te pakken, nadat hij na een wilde achtervolging met zijn auto crashte. Zijn gekidnapte zoontje zat toen nog in de auto.

Agenten krijgen in de loop van maandag berichten van de kidnapping door. Rond tien uur ‘s avonds zien ze de man samen met zijn zoontje rijden. Als de man lucht krijgt van de politie, trapt hij het gaspedaal diep in. Hij rijdt twee keer door rood, terwijl de politie hem op de hielen zit. Uiteindelijk crasht de man bij een hek in het zand.

Politiehond grijpt verdachte

Hij verlaat de auto en vlucht te voet verder via een fietspad. Zijn zoontje laat hij achter in de gecrashte auto. Tijdens zijn vlucht grijpt de man naar zijn broeksband, dus besluiten de aanwezige agenten geen risico te nemen. Ze lossen een waarschuwingsschot en sturen een politiehond op hem af. Deze weet hem te grijpen en vast te houden, zodat de politie hem kan inrekenen.

Ondertussen hebben andere agenten zich ontfermd over het 7-jarige jongetje, dat in de auto was achtergebleven. Het jongetje bleek ongedeerd. Zijn vader heeft volgens een politiebericht geen vaste woon- of verblijfplaats.