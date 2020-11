Een man is dinsdagochtend zijn hondje achterna gesprongen die in het koude water bij de Noordpier in IJmuiden was gevallen. De man moest daarna naar het ziekenhuis omdat hij onderkoelingsverschijnselen had.

Een reddingsteam van de KNRM uit IJmuiden haalde de man die zijn hondje wilde redden uit het water. Een woordvoerder van de KNMR laat aan Hart van Nederland weten dat er veel hulpdiensten aanwezig waren.

Onderkoeling

“Omdat het een smalle pier is waar hoogteverschil is en waar niet heel veel ruimte is, is het een aparte plek is om bij te komen. Daarom kwamen ook onder meer de brandweer en de ambulance ter plaatse”, aldus de woordvoerder. Ook een reddingsteam van de KNRM uit Wijk aan Zee was gealarmeerd.

De man is uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis, omdat hij onderkoelingsverschijnselen vertoonde. Hoe lang de man en het hondje in het water hebben gelegen, kan de woordvoerder niet zeggen. De hond maakt het goed en wordt opgevangen. Hoe het met de man gaat, is onbekend.

‘Gebeurt vaker’

Volgens de woordvoerder van de KNMR is het niet de eerste keer dat een dergelijk incident gebeurt. “Als je hond in de problemen komt, kun je beter de hulpdiensten alarmeren. Zeker bij laag water waar rotsblokken liggen.”

Beeld: HFV Photo Services