Een man is zondagmiddag in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn door vier jongens mishandeld. Ze kregen ruzie nadat de man het opnam voor een hardloopster, de jongens vielen haar lastig. De man werd bewusteloos geslagen en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie laat aan AD weten dat de jongens het gemunt hadden op de hardloopster. “Er werd door de verdachten allerlei taal naar haar geuit.” Wanneer de man het voor haar op wil nemen, worden de jongens direct agressief. Hij probeert nog weg te lopen, maar de verdachten slaan hem zo hard dat hij buiten bewustzijn raakt.

Omstanders brengen vervolgens de politie op de hoogte. “Hij was bij kennis, maar moest wel mee naar het ziekenhuis”, vertelt een woordvoerder. “Dat zegt wel iets over hoe serieus het was.” De daders zijn direct na het incident gevlucht in de richting van een nabijgelegen Vomar-supermarkt.

Kenmerken

“Graag komen we in contact met getuigen, het is voor ons van groot belang dat we de verdachten vinden”, laat de politie weten. Het zou gaan om vier, licht getinte jongens van 16 tot 18 jaar oud. Eén van hen droeg een glimmend, olijfgroen trainingspak. Drie van hen waren slank, de vierde had een gezet postuur. Eén van hen had krullend haar.

Ook de identiteit van de hardloopster is onbekend. “Het is eigenlijk onduidelijk of ze er wel iets van heeft meegekregen, misschien is ze wel doorgelopen.” De politie roept getuigen op om zich te melden.