Man gewond na steekpartij in Amsterdams restaurant, dader nog voortvluchtig

In een restaurant in Amsterdam is vanavond een man neergestoken. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de dader.

Het incident gebeurde iets voor 21.00 uur aan de Hazenstraat in de Jordaan.

Volgens de lokale omroep AT5 vond de steekpartij plaats in pizzeria La Festa. In het restaurant waren meerdere getuigen aanwezig.

Via Twitter meldt de politie dat ze nog op zoek zijn naar de man, maar laat weten dat ‘de identiteit mogelijk bekend is’.